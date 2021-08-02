Öğlen saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini gören görevliler yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bu arada yöre sakinleri yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmak için adeta seferber oldu.
Bazı vatandaşlar traktörlerine su tankeri takarak yangın bölgesine su taşırken, çapasını küreğini alan bir çok kişi de yangını söndürmek için bölgeye akın etti. Kabaağaç bölgesindeki yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor.Muğla yangınının ateşi Afyonkarahisar'daki arıcıları da sardı
Muğla Seydikemer yangını yeniden başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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