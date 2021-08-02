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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Genel bir son dakika haberine göre, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı
AA

02.08.2021, 16:12

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Başalan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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