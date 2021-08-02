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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Genel bir son dakika haberine göre, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.