Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Başalan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Muğla'da rüzgar yön değiştirdi! Yangın Domuz Koyu'na sıçradı Canlı yayında alevler birden sardı! Bozdoğan-Ören yolu kapandı! Bir yangın da Denizli'de! Tüm halk seferber oldu
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