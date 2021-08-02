MUĞLA Fethiye'de, otomobilin önünde seyreden kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü. Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Göcek mahallesinde meydana geldi. Dalaman'dan Fethiye'ye giden Emincan Karaduman yönetimindeki 48 EK 586 plakalı araç, aynı yöne giden Ercan Dağdelen idaresindeki 42 Y 5829 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Karaduman'ı sıkıştığı yerden kurtarma ekipleri çıkardı. Ağır yaralı Karaduman sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
MURAT YALÇIN
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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