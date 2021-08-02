Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.Denizli Çameli'de yangın nöbeti Son dakika: Yangınlardan etkilenen yerlerde SGK prim borçları ertelendi
Seydikemer’de üç ayrı noktada orman yangını çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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