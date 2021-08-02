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Haberler Muğla Seydikemer’de üç ayrı noktada orman yangını çıktı

Seydikemer’de üç ayrı noktada orman yangını çıktı

Son dakika haberi....Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Seydikemer’de üç ayrı noktada orman yangını çıktı

03.08.2021, 00:37

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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