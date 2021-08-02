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Haberler Muğla Son dakika: Datça'da deprem!

Son dakika: Datça'da deprem!

Son dakika haberi...AFAD: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.23'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika: Datça'da deprem!

02.08.2021, 17:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 18:19

AFAD son dakika...Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

Ege denizinde 12 saatte 131 deprem yaşandı

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