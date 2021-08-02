Son dakika: Datça'da deprem!

AFAD son dakika...Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

Ege denizinde 12 saatte 131 deprem yaşandı