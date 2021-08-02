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Haberler Muğla Türk Kızılay, Muğla'nın dört ilçesinde sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın dört ilçesinde sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, orman yangılarının yaşandığı Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Seydikemer ilçelerinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor. Bölgede 100 yardım aracı, 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllü görev yapıyor. Gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin bölgelere ulaştırılması sağlanıyor, 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunuluyor

Türk Kızılay, Muğla'nın dört ilçesinde sıcak yemek dağıtıyor

02.08.2021, 17:10

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, bölgede görev yapan ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 100 insani yardım aracının, 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllünün görev yaptığı belirtildi.

Bölgede, 13 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağın bulunduğu aktarılan açıklamada, 51 farklı dağıtım noktasında günlük 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin de gün boyunca ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmasının sağlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayın yangın bölgelerindeki durumu takip ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ihtiyaçlara göre ekiplerin yönlendirildiği kaydedildi.

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