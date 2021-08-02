Haberler Muğla Türk Kızılay, Muğla'nın dört ilçesinde sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, Muğla'nın dört ilçesinde sıcak yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, orman yangılarının yaşandığı Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Seydikemer ilçelerinde vatandaşların ve görevlilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütüyor. Bölgede 100 yardım aracı, 2 bin 342 afet uzmanı ve gönüllü görev yapıyor. Gıda kolisi, hijyen malzemesi, kumanya, içecek ve su gibi yardım malzemelerinin bölgelere ulaştırılması sağlanıyor, 10 bin 185 kişilik sıcak yemek hizmeti sunuluyor

02.08.2021, 17:10