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Haberler Muğla 35 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı

35 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı

35 keçi yanmaktan son anda kurtarıldı

3.8.2021

MARMARİS Hisarönü mahallesinde yoğunlaşan alevlerin arasından kaplumbağa ve kümes hayvanlarının yanı sıra 1'i hamile 35 keçi kurtarıldı. Hayvan Hakları Federasyonu'na bağlı (HAYTAP) gönüllülerince kurtarılan keçilerin tedavileri, Veteriner Hekim Kevser Tataroğlu tarafından yapıldı. Keçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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