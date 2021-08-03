Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte elektrik kullanımın da çok arttığını belirterek patlamanın da bundan kaynaklandığını belirttiler. Patlama dolayısıyla ilçenin bazı kesimlerinde elektrikler kesildi. Bölgeye enerji verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Aşırı sıcak nedeniyle Datça’da trafo patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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