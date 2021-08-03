MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı dün saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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