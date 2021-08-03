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Haberler Muğla Jandarmayla çatışmaya girince vurularak öldü

Jandarmayla çatışmaya girince vurularak öldü

Jandarmayla çatışmaya girince vurularak öldü

3.8.2021

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan Öner (27), elindeki silah ile önce Alatepe'deki Paraşüt tesislerine çıktı. Tesislerin işletmecisinin pompalı tüfeğini ele geçiren Öner, vatandaşları tehdit etmeye başladı. Ardından köyde ailesinin yaşadığı eve giren Öner, etrafını çeviren ve kendisini ikna etmeye çalışan jandarma ve çevik kuvvet ekiplerine ateş etti. Öner, açılan ateş sonucu yaralandı. Öner'e ilk müdahaleyi köyde bulunan Doktor Özer Bektaş ile hemşire Ayşegül Özdemir yaptı. Ardından ambulans ile Milas'daki özel bir hastaneye kaldırılan Öner hayatını kaybetti.

■ ADEM ÜLKER

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