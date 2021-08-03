Kabusla mücadele devam ediyor

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlar 5 il ve 10 bölgede devam ediyor. Muğla'da 5 bölgede yangınlar devam ederken Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Marmaris Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç ve Hisarönü mahallelerinde de etkili oldu.

MAHALLELER BOŞALTILDI

Hisarönü Mahallesi yangın nedeniyle tamamen boşaltıldı. Mahallede 4 ev kullanılamaz hale gelirken, 10 ev yangından kısmen etkilendi. Mahallede 15 depo ile ahır yangında kül oldu. Bodrum'da Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahallerindeki yangınları da kontrol altına alınamadı. Ekipler tarafından söndürme çalışmaları aralıksız sürdüğü Aşağı Mazı mahallesi boşaltıldı. Mahalle sakinleri, bölgedeki turistik tesislere yerleştirildi. Milas ilçesinde ters esen rüzgar nedeniyle pek çok noktada etkili olan yangın Çökertme, Bozalan ve Türkevleri mevkiinde devam ediyor.

ALEVLER TEHDİT EDİYOR

Yangınların tehdit ettiği Türkevleri sitesi tahliye edildi. Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, dün sabah saatlerinde yeniden alevlendi. Yangın, rüzgarın etkisiyle Çukurincir Mahallesi'ne kadar ulaşırken alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler tarafından havadan ve karadan yangına söndürme aracıyla müdahale edildi.





ISPARTA, AYDIN VE DENİZLİ'DE YENİ YANGINLAR ÇIKTI

Isparta'da Sütçüler mevkisinde saat 11.30 sularında bir yangın çıktı. Alevlere hemen 1 uçak, 15 arazöz, ve 200'ün üzerinde personel sevk edildi ve çalışmalara başlandı. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmalarına hemen başlanırken, 2 köyün boşaltıldığı öğrenildi. Aydın'da da Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Başalan Mahallesi'ne bağlı Ören mevkiinde ormanlık alanda başlayan alevler geniş bir alana yayıldı. Yangının Muğla'nın Kavaklıdere Mahallesi'ne doğru ilerlediği kaydedildi.



HİSARÖNÜ

Marmaris Hisarönü'nde etkisini artıran alevlere müdahale sürerken, köy akşam saatlerinde tedbir amaçlı boşaltıldı.





YENİ ASIR EKİBİ TAKİPTE

Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele topyekün devam ederken, Yeni Asır'ın muhabirleri de alevlerin arasından son gelişmeleri bildiriyor. Bodrum'daki yangın kontrol altına alınırken, Marmaris, Köyceğiz ve yakın bölgelerdeki yangınlarla mücadele de tüm hızıyla devam ediyor. Yeni Asır'ın bölgedeki deneyimli muhabirleri Vural Efecik, Adem Ülker, Volkan Yıldız ve Ömer Kundakçı, yangınların başlamasının hemen ardından bölgeye gitti. Yeni Asır ekibi, gece-gündüz olay yerinden son bilgileri okuyuculara ulaştırmak için çalışıyor.

NEM YÜZDE 8'E DÜŞECEK

Bakan Bekir Pakdemirli, Muğla bölgesinde nem oranının kritik seviye olan yüzde 8'e düşeceğini belirtti. Pakdemirli, "Normal şartlarda böyle bir nem söz konusu olmazdı. Devlet tüm kurumlarıyla mücadelesine devam ediyor. Sabahtan beri helikopterler ile 3 bin ton, uçakla bin 500 ton su atıldı. İlk yağmurlarla birlikte Cumhuriyet tarihin en büyük fidan dikimi projesini başlatacağız" diye konuştu.



HAVADAN VE KARADAN

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Geniş bir alana yayılan yangının da söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle yangınların söndürülmesi mücadelesi veriyor.

■ ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ/ ÖMER KUNDAKÇI / VURAL EFECİK / KAZIM YÖRÜKCE