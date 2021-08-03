Köyceğiz’de alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı

Köyceğiz'de sabah saatlerinden itibaren yayılmaya devam eden yangında alevler Çayhisar köyüne yaklaşınca, insanlar canlarını ve mallarını kurtarmak için yetkililerin uyarılarını dikkate alarak köyü boşaltmaya başladı.

Pek çok kişi köyü terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Öte yandan, yangının Zeytinalanı köyü ve köy yakınlarında bulunan orman deposuna doğru ilerlediği kaydedildi.