Haberler Muğla Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.

İHA 03.08.2021, 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 10:59