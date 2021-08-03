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Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı?

Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Datça ilçesi açıkları geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanmıştı. Can veya mal kaybı olup olmamasıyla alakalı AFAD'dan yapılan açıklamada, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

03.08.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 16:27