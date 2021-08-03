Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı?

Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 5,2 oldu.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
12 SAATTE 131 DEPREM
31 Temmuz gecesi aynı bölgede 4.5 ile başlayan ve 12 saat boyunca devam eden 131 deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
CAN KAYBI VAR MI?
AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 5.0 (ML)
Yer : Ege Denizi, 55.89 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 15:38:16 TSİ
Enlem : 36.2670 N
Boylam : 27.0148 E
Derinlik : 7.61 km
Detay : https://t.co/7SycTT6Co4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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