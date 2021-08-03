  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı?

Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı?

Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. Datça ilçesi açıkları geçtiğimiz günlerde 12 saatte 131 depremle sallanmıştı. Can veya mal kaybı olup olmamasıyla alakalı AFAD'dan yapılan açıklamada, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı?

03.08.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 16:27

Son dakika... AFAD'dan alınan verilere göre Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 5,2 oldu.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

12 SAATTE 131 DEPREM

31 Temmuz gecesi aynı bölgede 4.5 ile başlayan ve 12 saat boyunca devam eden 131 deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

CAN KAYBI VAR MI?
AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Can veya mal kaybı var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.