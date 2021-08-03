Son dakika edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu.
Bölgede eli ayağı tutan ne kadar genç varsa alevlerle mücadele için seferber olurken el fenerleri ile ormanda halkın mücadelesi kısa sürede sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.
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Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer'deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.
Seydikemer’de söndürme ekipleri ile halk seferber oldu, yangınlar kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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