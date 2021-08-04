30 yıllık yangın 6 günde çıktı

Türkiye'de 4 ilde 9 farklı noktada orman yangınları devam ediyor. Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken, yetkililer son 30 yılda çıkan orman yangınının sadece 6 gün içerisinde çıktığını belirterek felaketin boyutunu aktardı. Muğla Marmaris merkezinden uzaklaşan yangın, Asparan mevkii, Değirmenyanı, Osmaniye, Bayır ve Hisarönü köylerinden sonra Orhaniye köyüne ulaştı. Köylülerin birçoğu teknelerle Turgut ve Selimiye köylerine nakledildi.

TATİL SİTELERİNE YAKLAŞTI

Milas Beyciler köyünden Bodrum'a uzanan yangın da devam ediyor. Ören beldesine doğru ilerleyen alevler sebebiyle Türkevleri ve Fesleğen'deki evler tahliye edildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tatil sitelerinin tehlike altında olduğunu belirterek, "Önüne geçilemezse, üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral" dedi. Santralde de her türlü tedbir alındı. Bodrum'da da 4. gününe giren yangında çeşitli ilerden gelen ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirildi. Seydikemer'de çıkan yangın Kabaağaç köyüne ulaşmadan kontrol altına alındı. Köyceğiz'in Ağla Yaylası'nda yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULARI

Antalya Akseki ve Gündoğmuş ilçelerindeki ormanları saran yangınlar da sıcak hava, düşük nem oranı ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangında maddi manevi birçok kayba uğrayan vatandaşlar için polis, asker ve jandarma çalışmalarına aralıksız devam etti.



AYDIN'DA 3 İLÇE

AYDIN Bozdoğan'ın Başalan köyünde ormanlık alanda başlayan yangın Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Eşektepe mevkiine kadar ulaştı. Harmanbeleni ve Ortaköy köyleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, alevler 6 saat sonra kontrol altına aldı. Buharkent'te çıkan orman yangını ise, ilçeye bağlı Feslek, Gelenbe ve Gencelli köylerini etkiledi. Zeytinlik alanda çıkan yangın yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Kuyucak'a bağlı Taşoluk köyünde de orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli oluşu nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanan ekipler, yangını güçlükle söndürdü.





BALIKESİR'DE DE VAR

BALIKESİR Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.



■ ADEM ÜLKER / VOLKAN YILDIZ / KAZIM YÖRÜKÇE /ÖMER KUNDAKÇI / FERDİ YAVUZ