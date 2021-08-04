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Haberler Muğla Afet bölgelerine yardım yağıyor

Afet bölgelerine yardım yağıyor

Afet bölgelerine yardım yağıyor

4.8.2021

Türkiye, alevlerle boğuşan bölgelere yardım için ilk günden beri büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Yurdun dört bir yanından gönüllüler, başta Manavgat, Bodrum ve Marmaris olmak üzere bütün yangın bölgelerindeki ihtiyaçları karşılayabilmek için harekete geçti. Göztepe Spor Kulübü taraftarları da, iş adamları, dernekler, taraftar grupları ve vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra yangınla mücadele kullanılacak onlarca malzemeler ile birlikte, İzmir'den orman yangınlarının devam ettiği Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki vatandaşlara destek sağlamak için yola çıktı.

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