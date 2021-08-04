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Haberler Muğla Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

Muğla'da bir haftadır devam eden orman yangınları, ilin 6 ilçesinde değişik noktalarda devam ediyor. Milas ilçesinde değişik noktalarda başlayıp devam eden alevler, Fesleğen yaylasındaki balta girmemiş ormanlara ulaştı.

Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

04.08.2021, 17:37

Saat 16.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle arka dağda devam eden orman yangını, Fesleğen Yaylası'na ulaştı.

Hızla büyüyen yangında alevler onlarca yıllık çam ağaçlarını yaktı geçti.

Alevlerin Fesleğen'deki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtilirken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi

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