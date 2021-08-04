Haberler Muğla Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu

Muğla'da bir haftadır devam eden orman yangınları, ilin 6 ilçesinde değişik noktalarda devam ediyor. Milas ilçesinde değişik noktalarda başlayıp devam eden alevler, Fesleğen yaylasındaki balta girmemiş ormanlara ulaştı.

04.08.2021, 17:37