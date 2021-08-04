Saat 16.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle arka dağda devam eden orman yangını, Fesleğen Yaylası'na ulaştı.
Hızla büyüyen yangında alevler onlarca yıllık çam ağaçlarını yaktı geçti.
Alevlerin Fesleğen'deki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtilirken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.Muğla Kavaklıdere'deki yangında 3'üncü gün Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi
Balta girmemiş Fesleğen ormanları alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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