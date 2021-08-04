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Haberler Muğla Bodrum'da söndürme ve soğutma çalışması gece boyunca sürdü

Bodrum'da söndürme ve soğutma çalışması gece boyunca sürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü. Sağlık ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında fenalaşan ve hafif şekilde yaralananlara hızlı şekilde müdahale etti.

Bodrum'da söndürme ve soğutma çalışması gece boyunca sürdü
İHA

04.08.2021, 13:35

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayıp Bodrum'a da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Muğla, Bodrum ve pek çok ilden orman ve itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bölgede yeniden bir alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekiplere çok sayıda gönüllü de yardım etti. Yeniköy Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için iş makineleri ile yol açılarak müdahale edildi.

Sağlık ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında fenalaşan ve hafif şekilde yaralananlara hızlı şekilde müdahale etti.

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