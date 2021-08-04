AFAD, Ege'de Muğla'nın Datça açıklarında saat 15.38'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Can ya da mal kaybına yol açmayan deprem Datça ve çevresinde hissedildi. Önceki günlerde de yine Datça açıklarında en büyüğü 5.5 şiddetinde olan bir deprem fırtınası yaşanmıştı
Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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