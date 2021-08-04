Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Edinilen son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre gece Datça mevkii yine depremle sarsıldı.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde gece 01.50'de 4.4 büyüklüğünde; 01.44'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Bu sabah saat 09.00'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.