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Haberler Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında birçok deprem meydana geliyor. Bölge en son saat 09.00'da sallandı.

Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

04.08.2021, 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 09:42

Edinilen son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre gece Datça mevkii yine depremle sarsıldı.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinde gece 01.50'de 4.4 büyüklüğünde; 01.44'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Bu sabah saat 09.00'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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