Dev ekip gece-gündüz müdahaleyi sürdürüyor

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yangınlara yapılan müdahaleleri rakamlarla açıkladı. 13 su atar uçağın alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, bunun yanı sıra 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi ve yaklaşık 4 bin 800 personelin yangın bölgelerinde görevde olduğu kaydedildi. Jandarma Genel Komutanlığı da 2 bin 310 personel ve yüzlerce araçla yangınlara müdahale ediyor.