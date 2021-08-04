  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Köyceğiz’de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor

Köyceğiz’de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Köyceğiz’de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor
İHA

04.08.2021, 16:29

Köyceğiz'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında ilçeye bağlı mahalleler tahliye ediliyor. Daha önce tahliye edilen Çayhisar Mahallesi, Zeytinalanı Taşdibi mevkisi ve Pınar Ören mevkisine Sazak Mahallesi de eklendi.



Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Sazak Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köyceğiz’de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.