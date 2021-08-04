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Haberler Muğla Meteoroloji'den Muğla uyarısı! Cuma gününe kadar...

Meteoroloji'den Muğla uyarısı! Cuma gününe kadar...

Orman yangınları ile mücadele eden Muğla’ya Meteoroloji'den Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Meteoroloji'den Muğla uyarısı! Cuma gününe kadar...
İHA

04.08.2021, 16:48

Meteoroloji'den yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.


Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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