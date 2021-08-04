Meteoroloji'den yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.
Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den Muğla uyarısı! Cuma gününe kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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