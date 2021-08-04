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Haberler Muğla Milli Savunma Bakanlığı'ndan Muğla'daki yangın hakkında açıklama! Ören ve Milas'a sevk edildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Muğla'daki yangın hakkında açıklama! Ören ve Milas'a sevk edildiler

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'da devam eden yangınlara karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bölgedeki ihtiyaçlar için Ören ve Milas'a bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Muğla'daki yangın hakkında açıklama! Ören ve Milas'a sevk edildiler
AA

04.08.2021, 09:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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