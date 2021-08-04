TOMA’lar da yardıma gitti

MUğla'daki yangınlara dev bir ekibin yanı sıra, TOMA, itfaiye, tanker, iş makinaları, beton şirketlerinin mikserleri ve vidanjörlerle de müdahale ediliyor. Polis ekipleri, TOMA'ların yetişebileceği alanlara yoğunlaşmış durumda. 'Yangınlara müdahale edilmiyor' algısı oluşturmak isteyenlere cevap verir nitelikte fotoğraflar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamada "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.