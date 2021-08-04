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Haberler Muğla Uçakların biri gidip, biri geliyor! Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

Uçakların biri gidip, biri geliyor! Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. Uçaklar ve helikopterler arka arkaya yaptığı sortilerle alevlere su atmaya devam ediyor.

Uçakların biri gidip, biri geliyor! Köyceğiz yangınına müdahale sürüyor
İHA

04.08.2021, 13:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 13:25

Köyceğiz'de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Dün Çayhisar Mahallesi'ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor.



"UÇAK VE HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR"
Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.

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