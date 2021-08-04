Yangınla mücadelede zamanla yarış! Polisler evcil hayvanları kurtarıyor

Marmaris'e 28 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş yangının evine ulaştığını, içeride beslediği hayvanları kurtaramadığı bildirdi.

Marmaris'ten yola çıkan bir polis otosu vatandaşın evine gelerek iki odasında bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği çıkarttı. Hayvanlar ekip otosuna alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kısa bir süre sonra ev alevlere teslim oldu. Gönderilen polis TOMA'ları su püskürterek yangına müdahale etti. Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar belediye veterinerlik hizmetlerine teslim edildi.

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