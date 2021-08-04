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Haberler Muğla Yangınla mücadelede zamanla yarış! Polisler evcil hayvanları kurtarıyor

Yangınla mücadelede zamanla yarış! Polisler evcil hayvanları kurtarıyor

Muğla'da orman yangınları devam ederken yerleşim yerlerinde tahliyeler de başladı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşların evlerinde evcil hayvanlar için de mücadele ediyor. Marmaris’te orman yangınları devam ederken hem asayiş hem trafik hem de yangın söndürme mücadelesine tam destek veren polisler yanan evlerdeki evcil hayvanları da kurtarıyor.

Yangınla mücadelede zamanla yarış! Polisler evcil hayvanları kurtarıyor
İHA

04.08.2021, 11:38

Marmaris'e 28 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınında 155 polis ihbar hattını arayan bir vatandaş yangının evine ulaştığını, içeride beslediği hayvanları kurtaramadığı bildirdi.

Marmaris'ten yola çıkan bir polis otosu vatandaşın evine gelerek iki odasında bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği çıkarttı. Hayvanlar ekip otosuna alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kısa bir süre sonra ev alevlere teslim oldu. Gönderilen polis TOMA'ları su püskürterek yangına müdahale etti. Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar belediye veterinerlik hizmetlerine teslim edildi.

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