Haberler Muğla Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı

Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Orman yangını havadan görüntülendi.