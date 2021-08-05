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Haberler Muğla Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı

Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde rüzgarın da etkisi ile şiddetini arttırarak devam eden orman yangını nedeniyle 11 mahalle tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Orman yangını havadan görüntülendi.

Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı
İHA

05.08.2021, 08:40

Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde Yer alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

11 mahalle de tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağında devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin müdahalesini olumsuz etkiliyor.


Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, geniş bir alana yayılan yangına yarın sabah saatlerinde hava unsurlarıyla müdahale bekleniyor.

Muğla'da yangın termik santrale sıçradı, 10 mahalle tahliye edildi Uşak'ta tekstil deposundaki yangın kontrol altına alındı Denizli’de 2 kere kontrol altına alınan yangın tekrar başladı İspanyol yangın söndürme uçakları Köyceğiz’e müdahale ediyor

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