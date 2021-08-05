Alevlerin Kavaklıdere ilçesinin üst bölümünde Yer alan Gökçukur mesire alanına ulaşmasının ardından Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
11 mahalle de tedbir amaçlı geçici olarak boşaltıldı. Aydın-Muğla sınırında başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alana yayılırken, 1900 rakımlı Göktepe dağında devam ediyor. Şiddetli rüzgar ekiplerin müdahalesini olumsuz etkiliyor.
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Kavaklıdere orman yangını havadan görüntülenirken, geniş bir alana yayılan yangına yarın sabah saatlerinde hava unsurlarıyla müdahale bekleniyor.
Aydın-Muğla sınırındaki yangınla mücadele! 11 mahalle boşaltıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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