Datça güne depremle uyandı: 4.0

MUĞLA'NIN Datça ilçesi, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, dün saat 09.00 sıralarında, Datça açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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