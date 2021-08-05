Aydın'ın Bozdağ ilçesinde başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 75 kilometre ilerleyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı.
Gün içerisinde bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip karadan ve havadan meydana gelen yangına müdahale etti. Havanın kararması sonrası rüzgarla birlikte etkisini arttıran yangın karadan aralıksız süren çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor.
Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Öte yandan geceyi aydınlatan yangın havadan görüntülendi.
Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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