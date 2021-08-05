Muğla’daki arıcıların “bal bahçeleri” de yandı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, Muğla'nın Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 70-80'ini karşıladığını söyledi. Şu anda bölgede 3-4 bin kovan olduğunu söyleyen Şahin, "Bu yangınlar 20 gün sonra çıkmış olsaydı, milyonlarca kovan kaybedilecekti. Kovanlarımız şu anda Anadolu'da yüksek yaylalarda, Kayseri'de ve Sivas'ta. Arıcılarımızın burada evleri, malzemeleri ve ekmek tekneleri yandı. Muğla'daki arıcılarımızın 30 yılı gitti. Muğla'da 6 bin arıcımız var. Şu anda boştayız" diye konuştu.