  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ormana molotof atan hainler tutuklandı

Ormana molotof atan hainler tutuklandı

Ormana molotof atan hainler tutuklandı

5.8.2021

Milas'ta vatandaşlar 4 kişinin ormana molotofkokteyli attığını gördü ve polisi aradı. Araçları ve eşkalleri belirlenen zanlılar, takibe alındı. İzmir girişinde yakalanan 4 kişi, Milas Selimiye Jandarma Karakolu'na getirildi. Karakolun önünde hainleri linç etmek isteyen vatandaşları jandarma sakinleştirdi. Zanlılardan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Aydın ve Denizli'de çıkan yangınlarla ile ilgili de şüpheli oldukları değerlendirilen 64 plakalı beyaz renkli araç ile 07 AHN 359 plakalı gri renkli araç her iki kentte de aranıyor.

■ VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ormana molotof atan hainler tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.