Ormana molotof atan hainler tutuklandı

Milas'ta vatandaşlar 4 kişinin ormana molotofkokteyli attığını gördü ve polisi aradı. Araçları ve eşkalleri belirlenen zanlılar, takibe alındı. İzmir girişinde yakalanan 4 kişi, Milas Selimiye Jandarma Karakolu'na getirildi. Karakolun önünde hainleri linç etmek isteyen vatandaşları jandarma sakinleştirdi. Zanlılardan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Aydın ve Denizli'de çıkan yangınlarla ile ilgili de şüpheli oldukları değerlendirilen 64 plakalı beyaz renkli araç ile 07 AHN 359 plakalı gri renkli araç her iki kentte de aranıyor.

■ VOLKAN YILDIZ