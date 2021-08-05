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Haberler Muğla Termik santral yeniden tehlikede

Termik santral yeniden tehlikede

Termik santral yeniden tehlikede

5.8.2021

Muğla'daki yangınlarla ilgili en çok korkulan noktalardan biri de termik santralin bulunduğu Milas'taki Kemerköy bölgesi. Milas Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, önceki gün Kemerköy Termik Santrali'ne çok yaklaşmıştı. Santral etrafında tedbir alınırken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye sevk edilen çıkarma gemisinden inen personel santrale ilerleyen alevleri söndürdü. Bölgede bulunan vatandaşlar da askeri personele teşekkür etti. Ancak akşamüstü alevler rüzgarın da etkisiyle yeniden santrali tehdit etmeye başladı.

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