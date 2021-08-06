Her şey yeşil vatan için

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele için tek yürek oldu. Antalya Manavgat'ın ardından Muğla Bodrum, Milas, Köyceğiz ile Denizli, Isparta, Aydın ve Balıkesir gibi çok sayıda ilde art arda çıkan yangınların bir kısmı devam ederken, vatandaşlar da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyuyor. Kimi görevlilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, kimi ise eline geçirdiği kürek ve dal parçalarıyla alevlerle savaşıyor.



KUMBARASINI GÖNDERDİ

Antalya Manavgat'ta 9'uncu gününü geride bırakan yangınlar devam ederken, bölgeye Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek içecekten, oyuncağa her türlü yardım gönderiliyor. Yardım Toplama Merkezi'ne gelen yardım kolilerinin içinden de onlarca mektup ve not çıkıyor. Konya'nın Çomaklar köyünün çocukları da biriktirdiği bozuk paralarını kumbarasıyla birlikte Manavgatlı çocuklara gönderdi. Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi'nden Müzeyyen Elif Vural, "Allah yardımcınız olsun. Bizim de başımıza geldi ama ne olursa olsun pes etmeyin ayakta durun. Savaşın sonuna kadar destekçinizim" diye yazdı. 5 yaşındaki Neva Gül de, "Merhaba ben Neva Gül, 5 yaşındayım sizin için dua ediyorum" diye yazarak yaptığı bir resmi gönderdi. Çalışmalara katılan gönüllü Nazlı Öz ve Raziye Bulut, kolilerin içinden çok sayıda mektup ve çocukların gönderdiği harçlıklardan çıktığını anlattı. Nalı Öz, "İzmir Yenifoça'dan, çok geçmiş olsun dileklerimizle. Nurdan Balcı Dalgıç, Safinaz Balcı. Bu satırları yazarken ikimiz de annemle ağlıyoruz, çok üzgünüz" yazılı mektubu okudu.





KÖYLERDE TAHLİYELER VAR

Muğla Milas'ta devam eden orman yangını geçtiğimiz gece Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santralin tel örgülerine kadar yaklaşan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ören Marina'ya ellerinde bavulları, eşyaları ve kucaklarında köpekleri ile birlikte gelen yaklaşık 800 kişi sahil güvenlik botu ile tahliye edilerek çıkartma gemisi ve feribotlara oradan Bodrum'a götürüldü. Sabaha kadar devam eden orman yangını Fesleğen Köyü'nün içine kadar girerek bazı ahırları ve evleri kül etti.



KONTROL ALTINA ALINIYOR

Marmaris'in Siteler mahallesinde başlayan, İçmeler ve Turunç beldeleriyle Hisarönü, Değirmenyanı, Osmaniye, Orhaniye, Kumlubük, Bayır köyleriyle Asparan mevkiinde etkili olan alevler etkisini kaybetti ve soğutma çalışmalarına başlandı. Bodrum'da ise Mumcular ve çevresi ile Kisebükü, Yukarı ve Aşağı Mazı köylerindeki yangınlar da söndürüldü. Milas'ın bir çok köyünde de söndürülen alanlarda soğutma çalışması yapılıyor. Sadece Fesleğen ve Kıyıkışlacık köylerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MEKTUPLAR AĞLATTI

Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi'ne gelen yardım kolilerinin içinden de onlarca mektup ve not çıkıyor. Konya'nın Çomaklar köyünün çocukları da biriktirdiği bozuk paralarını kumbarasıyla birlikte Manavgatlı çocuklara gönderdi.

ŞEHİT İŞÇİNİN KIZI DA BÖLGEDE

Antalya'da 18 yıl önce çıkan yangında orman işçisi babası şehit olan Tansu Kaplan, Manavgat'taki alevlerle mücadele eden ekiplere destek oluyor. Bölgeye soğuk su, bisküvi, kek ve hijyen malzemeleri taşıyan Kaplan, evleri yanan vatandaşlar ile söndürme çalışmalarına katılanlara da destek oluyor.

■ ADEM ÜLKER / FERDİ YAVUZ/ VOLKAN YILDIZ / ÖMER KUNDAKÇI