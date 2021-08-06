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Haberler Muğla Menteşe’de havadan-karadan müdahale devam ediyor

Menteşe’de havadan-karadan müdahale devam ediyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangını, Bayır Mahallesi ile Göktepe verici istasyonları arasında devam ediyor.

Menteşe’de havadan-karadan müdahale devam ediyor
İHA

06.08.2021, 14:43

Sabah saatlerinde havadan üç helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesi ile önü kesilmeye çalışılan orman yangınında yer ekiplerinin hat açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için orman ekiplerinin yanında belediye ekipleri, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.



Göktepe verici istasyonları yönünde alevlerin hızlı ilerleyişi helikopterin arka arkaya bölgeye su atmaları, yer ekiplerinin de arazöz, itfaiye ve dozerler ile etkin mücadelesi sonrası alevlerin ilerleyişi kısmen durduruldu.

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