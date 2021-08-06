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Muğla’da yangınla mücadele! Gece gündüz oldu

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.

Muğla’da yangınla mücadele! Gece gündüz oldu
İHA

06.08.2021, 10:06

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.

Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.



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