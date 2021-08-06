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Muğla’da yangınla mücadele! Gece gündüz oldu

Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.