Muğla’da yangınla mücadele! Gece gündüz oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.
Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.
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