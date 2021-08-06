Nene Hatun Muğla’da

Muğla'daki orman yangılarıyla mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', bölgeye ulaştı. Milas açıklarına giden Nene Hatun gemisi, burada mücadele eden ekiplere destek verecek.

KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe sahip 4 bin 291 grostonluk geminin 18 knot seyir hızı ve 205 ton çeki gücü kapasitesi var. 7 gün 24 saat hizmet veren Nene Hatun gemisi, toplam 18 bin kilovat ana makine gücüne sahip. İçerisinde 20 yataklı hastane de yer alan ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen gemide, yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtme kabiliyetine sahip yangın söndürme sistemi olan fi-fi 3 notasyonu bulunuyor. Helikopter pisti bulunan gemide kirlilik ölçüm laboratuvarı, dp 2 dinamik konumlandırma sistemi, 25 ton kapasiteli güverte kreyni de mevcut.