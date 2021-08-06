Sikorsky helikopter de söndürme filosuna katıldı

JANDARMA, yangınlarla mücadele kapsamında Sikorski helikopterleri de yangın söndürme helikopterine dönüştürerek tarihte bir ilke imza attı. Jandarma Teşkilatı, bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Bambi ismi takılan helikopterin söndürme çalışmalarına katkılarını, "Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" notuyla paylaştı.

■ FERDİ YAVUZ