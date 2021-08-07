  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak ölçüldü.

Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem

07.08.2021, 08:20

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 04.39'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde derem meydana geldiğini duyurdu. Denizde Datça'ya 37.68 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, ilçe merkezi ile çevresinde hissedildi. Yerin 16.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 7.2 kilometre olarak kaydetti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Datça'da 4.9 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.