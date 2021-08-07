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Haberler Muğla Muğla ve Antalya’da soğutma çalışmaları başladı

Muğla ve Antalya’da soğutma çalışmaları başladı

Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan, İçmeler ve Turunç beldeleriyle Hisarönü, Değirmenyanı, Osmaniye, Orhaniye, Kumlubük, Bayır köyleriyle Asparan mevkiinde etkili olan alevler etkisini kaybetti.

Muğla ve Antalya’da soğutma çalışmaları başladı

7.8.2021

Bodrum ve Seydikemer ile Milas'ın bir çok köyünde de yangınlar söndürüldü ve soğutma çalışması yapılıyor. Muğla'da Kavaklıdere ile Menteşe'nin Kozağaç, Şenyayla ve İkizce, Milas'ın Gürceğiz, Bayır ve Akçakaya, Köyceğiz'in Otmanlar, Çayhisar, Sazak, Zeytinalanı, Taşdibi köyleri ile Ağla Yaylası'nda yangınların etkisi sürüyor.

Muğla Köyceğiz'de yaklaşık bir haftadır devem eden orman yangını Otmanlar, Çayhisar, Sazak, Zeytinalanı ve Taşdibi köylerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yangınların devam ettiği köyler tahliye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 10. güne giren Antalya'daki yangınlarla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu. Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

FERDİ YAVUZ

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