Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla Bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası içerisinde yer alan Aydın Çine Akçova Bölgesi'ndeki Gökbel Dağı'ndaki yangına helikopterler durmadan su taşıyor.
Devletin tüm unsurlarının seferber olduğu yangının sürdürülen çalışmalarla en kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesi hedefleniyor.
Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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