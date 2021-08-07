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Haberler Muğla Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Muğla’da devam eden orman yangınlarında görev alan helikopterler arı gibi çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü 28 helikopterle söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor
İHA

07.08.2021, 16:12

Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla Bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası içerisinde yer alan Aydın Çine Akçova Bölgesi'ndeki Gökbel Dağı'ndaki yangına helikopterler durmadan su taşıyor.



Devletin tüm unsurlarının seferber olduğu yangının sürdürülen çalışmalarla en kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesi hedefleniyor.

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