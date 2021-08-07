Haberler Muğla Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Söndürme helikopterleri arı gibi çalışıyor

Muğla’da devam eden orman yangınlarında görev alan helikopterler arı gibi çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü 28 helikopterle söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.