Veterinerler seferber oldu

Muğla'dakİ orman yangınlarını söndürmek için vatandaşlar yoğun destek verirken, veterinerler de yaralanan ve dumandan etkilenen hayvanlara ücretsiz müdahale ediyor. Veteriner hekim Uğur Salih Eroğlu, "Gerek yangın sahasında mücadelede, gerekse yangından zarar gören hayvanlarımıza müdahalede zaman mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

■ ADEM ÜLKER