Muğla, Fethiye, Patlangıç Mah. 108 m2 daire satış ilanına verildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Fethiye Patlangıç'ta 108 m2 daire mahkeme kararıyla satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Fethiye'de mahkemeden satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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