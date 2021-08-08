Marmaris Bozburun'da bulunan 1.567 m2 arsa icradan satılığa çıkarıldı. Arsa içerisinde portakal, limon, zeytin, badem gibi mevye ağaçları mevcuttur.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Marmaris Bozburun'da icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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