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Haberler Muğla Yaralanan ormancı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Yaralanan ormancı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisi, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan ormancı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
AA

08.08.2021, 22:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteriyle hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla'nın merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait arama kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz."

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