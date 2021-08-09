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Haberler Muğla Jandarma ve vatandaşlar 15 km çevre temizliği yaptı

Jandarma ve vatandaşlar 15 km çevre temizliği yaptı

Muğla yangınlarla boğuşurken bir yandan da olası bir yangın çıkmaması için teyakkuzda. Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ile gönüllü vatandaşlar, yol kenarlarında çevre temizliği yaptı.

Jandarma ve vatandaşlar 15 km çevre temizliği yaptı
İHA

09.08.2021, 10:44

Muğla bir yangınlarla boğuşurken bir yandan da yangın riskini azaltmak için çevre temizlikleri yapılıyor. Bodrum'da jandarma ekipleri, Gölköy ve Türkbükü'ndeki işletme çalışanları ile duyarlı vatandaşlar, yangın riskine karşı çevre temizliği yaptı.



Gölköy'den temizliğe başlayan jandarma ve vatandaşlar, Cennet Koyu ve Torba Demir mevkisine giden yollardaki cam şişeler ve cam kırıkları başta olmak üzere tüm çöpleri topladılar. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte ara yollarla birlikte 15 kilometrelik alan temizlendi. Çevre temizliğinde torbalar dolusu çöp toplandı.



Toplanan çöpler, Bodrum Belediyesince alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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