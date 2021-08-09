Mevlüt Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınların tamamı söndürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Antalya'da yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangından sonra yardımlar nasıl ulaştırılacak, bu zararlar nasıl karşılanacak bunun değerlendirmesini sürekli şekilde yapıyoruz. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir.

ÖDEMELER DEVAM EDİYOR

Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı için AFAD yaşam konteynerlerini bölgeye getirdi. Konteyner konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu toplam 34 milyon 596 bin liralır bir zarar tespiti yapıldı. Paramız var bu konuda hiçbir sıkıntımız yok, ödemeler devam ediyor. Önemli bir miktarı bugün işyeri sahiplerine ödemiş olacağız.

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