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Muğla’da yangından etkilenen vatandaşa psiko-sosyal destek

Muğla’da yangından etkilenen vatandaşa psiko-sosyal destek

9.8.2021

MUĞLA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muğla'nın birçok noktasında meydana gelen orman yangınları nedeniyle 20 ekip ve 7 yönetici, yangında özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere evleri yanan, akrabalarına sığınan, hastanede tedavisi devam etmekte olan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için saha da görevlendirildi. Yapılan açıklamada, "Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde oluşturulan toplanma çadırlarında psiko-sosyal destek sağlanmaktadır. 44 şehit yakını ve gazi aranmış olup, talepleri karşılanmıştır" denildi. ■ FERDİ YAVUZ
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