Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bozdoğan’da orman yangını
Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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