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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde yangın çıktı

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde yangın çıktı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda yangın başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde yangın çıktı
AA

09.08.2021, 22:41 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 22:51

Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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